Disparos foram realizados durante comemoração em torneio de futebol na Nova Holanda - Reprodução

Publicado 12/05/2024 19:15

Rio - A Polícia Civil instaurou um inquérito para identificar os responsáveis por rajadas durante um torneio de futebol ocorrido na noite deste sábado (11), na comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram diversas pessoas em uma quadra na comunidade, quando barulhos de tiros começam. O evento era um torneio de futebol e, após o título de um dos times, várias rajadas de tiros podem ser ouvidas.

Registro de muitos tiros durante um campeonato de futebol na comunidade da Nova Holanda na Maré pic.twitter.com/sggM8zFFuS — Informe RJO (@InformeRJO) May 12, 2024

As gravações ainda mostram crianças no meio da comemoração. As pessoas continuam no meio da quadra mesmo com os disparos sendo realizados. O Instituto Fogo Cruzado registrou tiros na região por volta das 21h30.

O caso é investigado pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). Segundo a Polícia Civil, os vídeos estão sendo analisados a fim de identificar os envolvidos.