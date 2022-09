As imagens foram gravadas durante uma campeonato de futebol na comunidade - Rede Social

Publicado 21/09/2022 19:27 | Atualizado 21/09/2022 19:30

Rio - A Polícia Civil investiga um vídeo de um jogo de futebol seguido de rajadas de tiros na Favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, que foi divulgado nas redes sociais no último fim de semana. As imagens foram anexadas em um inquérito policial sobre o tráfico na comunidade.

Pelas imagens, uma multidão assiste a partida colada em uma grade que divide o campo do público e em seguida comemora o resultado enquanto os disparos são feitos. Nas redes sociais, relatos afirmam que o jogo fazia parte de um campeonato de futebol na comunidade.

A Polícia Civil investiga um vídeo de um jogo de futebol seguido de rajadas de tiros na Favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, que ocorreu no último final de semana.



A gravação dura mais de um minuto. Em outra filmagem, dezenas de pessoas aparecem junto com os jogadores dentro do campo, dançando e cantando enquanto ocorrem o tiroteio e queima de fogos.

A Favela Nova Holanda é da facção Comando Vermelho (CV). Segundo o Portal de Procurados, Rodrigo da Silva Caetano, o Motoboy, é o líder tráfico de drogas que age nas Favelas Nova Holanda e Parque União, em Bonsucesso. Ele está foragido.

De acordo com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), existem inquéritos em andamento para identificar e prender traficantes que atuam nas comunidades Nova Holanda e Parque União, no Complexo da Maré. As imagens registradas serão analisadas pelos agentes.