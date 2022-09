Monique Medeiros, mãe do menino Henry, deixou prisão no fim de agosto - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 21/09/2022 18:01

Rio - O Superior Tribunal de Justiça confirmou, nesta quarta-feira (21), que vai rever a decisão que concedeu liberdade à Monique Medeiros, acusada pela morte do filho Henry Borel. No fim de agosto, o Ministério Público do Rio (MPRJ) e o assistente de acusação entraram com recursos contra a decisão da Justiça

A Quinta Turma do STJ, composta pelos ministros Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik, vai analisar a admissibilidade do recurso e decidir se mantém a decisão do colega João Otávio de Noronha. A revisão está marcada para a sessão da próxima terça-feira, dia 27.

De acordo com o MPRJ, o processo ainda não está concluído, logo a manutenção de prisão preventiva seria importante. O órgão também ressaltou que Monique já coagiu testemunhas do caso. A mãe de Henry Borel estava presa pela morte do filho no Instituto Penal Santo Expedito, em Bangu, Zona Oeste, até o dia 29 de agosto.

Além do recurso, o Ministério Público do Rio e o assistente de acusação Leniel Borel, pai do menino Henry, também pedem que os réus sejam julgados por um júri popular. Tanto Jairinho quanto Monique são acusados de homicídio, tortura e coação.