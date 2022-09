Categoria realizou ato com assembleia na porta do Badim e depois seguiram até o Maracanã onde encerraram o protesto. - Divulgação

Publicado 21/09/2022 22:00 | Atualizado 22/09/2022 07:23

Rio - O Sindicato dos Enfermeiros e Auxiliares e Técnicos de Enfermagem no Estado farão uma paralisação de 24h, na próxima segunda-feira (26), contra a suspensão do piso salarial, com ato na porta do Hospital Pasteur, no Méier, Zona Norte do Rio. A decisão foi tomada após assembleia realizada nesta quarta-feira (21).

De acordo com Marco Schiavo, presidente interino do Sindicato de Enfermeiros, o ato tem como objetivo pressionar o Congresso Nacional para apresentar e aprovar as fontes de custeio da lei do piso da enfermagem. "Somente com a aprovação dessa fonte de custeio é que a categoria vai conseguir ter o cumprimento da lei do piso da enfermagem", explicou.

Um dos participantes do ato, fez um desabafo e em frente ao hospital enfatizou a valorização da profissão. "É a gente que carrega isso aí (o hospital). Sem a enfermagem nada funciona. Do nascimento à morte, tudo é a enfermagem, chega de aplausos, queremos nossa valorização".

Outras manifestações foram realizadas em outros lugares do Brasil, como Espírito Santos, Minas Gerais e Macapá.

Decisão do STF

No dia 15 deste mês, o plenário do STF manteve uma decisão do ministro Luís Roberto Barroso que suspendeu a lei que fixa pisos salariais para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. A suspensão vale até que sejam analisados os impactos da medida na qualidade dos serviços de saúde e no orçamento de municípios e estados.