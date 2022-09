O protesto está sendo realizado no bairro do Maracanã - Reprodução

Publicado 21/09/2022 16:55

Rio- Profissionais de enfermagem protestam nesta quarta-feira (21) contra a suspensão do piso salarial na Rua São Francisco Xavier, no bairro Maracanã, na Zona Norte do Rio. Segundo o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem no Estado (Satamerj), no local será realizada uma assembleia para decidir sobre a paralisação da categoria.



De acordo com o Centro de Operações Rio, a rua está parcialmente ocupada por manifestantes, na altura do Hospital Badim. Durante o protesto, os profissionais carregaram faixas, bolas e apitos e gritaram frases como “A enfermagem voltou", repetidamente. Um dos participantes do ato, fez um desabafo e em frente ao hospital enfatizou a valorização da profissão.



“É a gente que carrega isso aí (o hospital). Sem a enfermagem nada funciona. Do nascimento à morte, tudo é a enfermagem, chega de aplausos, queremos nossa valorização”.

Ainda nesta quarta-feira (21) outra manifestações foram realizadas em outros lugares do Brasil, como Espírito Santos, Minas Gerais, Macapá e entre outros.

Decisão STF

No dia 15 de setembro, o plenário do STF manteve uma decisão do ministro Luís Roberto Barroso que suspendeu a lei que fixa pisos salariais para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. A suspensão vale até que sejam analisados os impactos da medida na qualidade dos serviços de saúde e no orçamento de municípios e estados.

Com a decisão, ficaram suspensos os pagamentos dos enfermeiros respeitando o novo piso da categoria, que passaria a ser de