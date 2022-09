Homem preso por atropelar policial tinha remédios e vestígios de cocaína dentro do carro - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 21/09/2022 19:50

Rio - O homem que atropelou um policial militar em Ipanema na última terça-feira (20) será submetido a um exame toxicológico, com material já enviado ao IML. No carro do economista João Frederico Cavalheiro, de 41 anos anos, a polícia confirmou a apreensão de um saco plástico com vestígios de cocaína. Também foram encontrados remédios para diabetes, disfunção erétil, emagrecimento, anestésicos e até medicamentos de uso veterinário.