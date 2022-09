Flores dos jardins do Parque Lage já começam a desabrochar - Cleber Mendes / Agência O Dia

Flores dos jardins do Parque Lage já começam a desabrocharCleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 21/09/2022 18:27

Rio - A Primavera começa nesta quinta-feira, dia 22 de setembro, com a promessa de dias frescos e paisagens coloridas e floridas típicos da temporada das flores. Os jardins do Parque Lage, localizado aos pés do Morro do Corcovado, na Zona Sul, já estão começando a ter a paisagem modificada pela nova estação e clima.

Turistas do Brasil e também estrangeiros visitaram o parque nesta quarta-feira (21).

Rosinalda G. Reis, de 40 anos, moradora de Sinop, no Mato Grosso, está visitando o Rio de Janeiro com o marido pela primeira vez e disse que "espera que a Primavera seja cheia de amor, de flores e com muita alegria na vida de cada um de nós. Pretendo aproveitar todas as oportunidades aqui no Rio e que o meu tempo aqui traga bons momentos, ótimas memórias, muitas fotos de lembranças e, como sempre, levar o gosto de querer voltar logo logo". Sobre a visita ao Rio, ela diz que "já está sendo inédito porque vou a alguns lugares que ainda não conheço, assim como meu marido. Então, o clima da primavera já é um charme a mais".

Com o aumento gradual das chuvas e da temperatura, a temporada favorece o florescimento de diversas espécies de plantas, como girassóis, hortênsias, hibiscos, violetas, rosas e tulipas, fazendo com que os ambientes ganhem cores, em especial a verde.

fotogaleria

A cidade do Rio de Janeiro amanhece na nova estação com céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva fraca a moderada e temperatura máxima de 33º C, sendo a mínima de 17º C.

Durante a sexta-feira (23), o céu já estará de nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada pela madrugada e manhã e temperaturas entre 13º C e 25º C.

O fim de semana é sem chuva. No sábado (24), a previsão é de 27º C como temperatura máxima e 11º C como mínima, com céu nublado a parcialmente nublado em alguns momentos do dia.

O último domingo do mês (25) será com temperatura máxima de 28º C e mínima de 13º C, e céu nublado a encoberto, dependendo do momento do dia.