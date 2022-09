Irregularidades estão relacionadas à problemas com acessibilidade e falta de documentação - Divulgação

Publicado 21/09/2022 20:11 | Atualizado 21/09/2022 20:12

Rio - Uma operação realizada pelos fiscais do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio (Detro-RJ), nesta quarta-feira (21), resultou na autuação de 27 ônibus em dois pontos do estado. Chamada de "Operação Acessibilidade", a ação foi feita em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência no Terminal Rodoviário Américo Fontenelle, na Central do Brasil, e no Terminal Rodoviário de Barra Mansa, no Sul Fluminense.

De acordo com o Detro, a operação que autuou os coletivos foi acompanhada pelo conselheiro do Conselho Estadual para a Política de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CEPDE) e pela Comissão da Pessoa com Deficiência, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).



Na capital, 18 ônibus foram multados, enquanto em Barra Mansa, os fiscais autuaram nove coletivos. Entre os principais problemas identificados pelos fiscais estavam plataformas elevatórias inoperantes, falta de funcionamento do sinal sonoro do cadeirante e cinto de segurança do cadeirante inoperante.

As infrações referentes ao descumprimento das normas de acessibilidade são penalizadas com multas de R$ 3.984,00. Além dos problemas relacionados ao passageiro com deficiência, também foram registrados problemas de catraca inoperante, selo de tráfego vencido, sinalização deficiente e trafegar com ausência ou defeito do tacógrafo.



Em nota, o Detro-RJ explica que vem intensificando as fiscalizações na frota intermunicipal. O órgão realiza ações de inteligência, com reclamações recebidas pela Ouvidoria. Em caso de queixa, o usuário dos transportes públicos pode enviar pelo e-mail ouvidoria@detro.rj.gov.br, pelo telefone (21) 3883-4141 ou pelo WhatsApp (21) 98596-8545.