Morro do FubáReprodução/redes sociais

Publicado 21/09/2022 20:06

Rio – Um novo tiroteio deixou os moradores do Morro do Fubá, que fica entre os bairros do Campinho e Cascadura, na Zona Norte, em pânico na tarde desta quarta-feira (21).



Nas redes sociais, um vídeo mostra um pouco da rotina de violência por conta de uma disputa entre traficantes do Comando Vermelho e da milícia 'Tico e Teco' pelo controle total da comunidade.



21/09

Segundo a Polícia Militar, o 9º BPM (Rocha Miranda) está atuando com policiamento reforçado na região, desde terça-feira (20).



No início da tarde de hoje, equipes policiais estavam em patrulhamento nas proximidades da área de mata do bairro quando criminosos armados atiraram ao perceberem a aproximação policial e houve confronto. A Segundo a PM, a situação se encontra estabilizada. Até o momento, não há ocorrências de prisão, apreensão ou relatos de feridos. Segundo a Polícia Militar, o 9º BPM (Rocha Miranda) está atuando com policiamento reforçado na região, desde terça-feira (20).No início da tarde de hoje, equipes policiais estavam em patrulhamento nas proximidades da área de mata do bairro quando criminosos armados atiraram ao perceberem a aproximação policial e houve confronto. A Segundo a PM, a situação se encontra estabilizada. Até o momento, não há ocorrências de prisão, apreensão ou relatos de feridos.

O professor, de 36 anos, que preferiu não se identificar, é morador do Morro do Campinho, na mesma região, e relatou que encontrou seu veículo e, pelo menos, outros cinco automóveis atingidos, após uma troca de tiros que ocorreu nas ruas Alberto Silva e Bauru. Não havia ninguém no veículo no momento dos disparos.



. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima, que não teve a identidade divulgada. De acordo com a Polícia Militar, o policiamento ostensivo do 9º BPM (Rocha Miranda) está atuando de forma reforçada na região nesta quarta-feira. Veículos blindados circulam pela comunidade. Relatos de moradores dão conta de que uma nova troca tiros teve início por volta das 11h. Um novo confronto ocorreu na tarde de terça-feira (20), e deixou um homem baleado, que precisou ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campinho . Não há informações sobre o estado de saúde da vítima, que não teve a identidade divulgada. De acordo com a Polícia Militar, o policiamento ostensivo do 9º BPM (Rocha Miranda) está atuando de forma reforçada na região nesta quarta-feira. Veículos blindados circulam pela comunidade. Relatos de moradores dão conta de que uma nova troca tiros teve início por volta das 11h.

Morando no bairro desde que era criança, o professor afirmou que, por conta do aumento da violência, tem considerado se mudar, já que serviços como transporte escolar, por aplicativo e fornecimento de internet não querem mais atuar na área. "É muito complicado. Só tem uma solução: se mudar, porque não vejo, no momento, isso acabar. Muita gente faltou trabalho na segunda, muita gente queria vir para casa ontem e não estava conseguindo, por causa da guerra. É muito triste, estou pensando até em me mudar. A casa aqui é boa, mas a questão da segurança em primeiro lugar", declarou ele.

Guerra no Morro do Fubá

A comunidade era chefiada pela milícia do 'Tico e Teco', comandada por Leonardo Luccas Pereira, o 'Leleo' ou 'Teco', mas foi invadida pelo Comando Vermelho, em janeiro deste ano, liderado pelo gerente do Morro do 18, Rafael Cardoso do Valle, o 'Baby', depois que as milícias dos morros do Campinho e do Fubá foram traídas por um ex-integrante. Agora, os traficantes dominam a parte alta da comunidade, mas a parte baixa segue sendo comandada pelos paramilitares.