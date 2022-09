Helicóptero da PM sobrevoa morros do 18 e do Fubá nesta quinta-feira - Reprodução

Helicóptero da PM sobrevoa morros do 18 e do Fubá nesta quinta-feiraReprodução

Publicado 22/09/2022 07:22 | Atualizado 22/09/2022 09:12

Rio - A Polícia Militar realiza, desde o início da manhã desta quinta-feira (22), operações em favelas da Zona Norte do Rio. Equipes atuam contra o crime organizado no Morro do Dezoito, em Água Santa, e nos Morros do Fubá, Campinho, Caixa D'água e Saçu, entre os bairros de Campinho, Cascadura, Piedade e Quintino. As regiões vivem uma guerra entre traficantes e milicianos pelo controle total das comunidades. Um helicóptero blindado da corporação sobrevoa os locais.

Moradores do Morro do Dezoito relataram nas redes sociais que um intenso confronto teve início ainda na noite desta quarta-feira (21). Já hoje, os disparos começaram a ser ouvidos por volta das 5h30. "Morro do 18 'tá' demais... Já amanheceu e ainda tendo muito tiro", disse um morador. "Morro do 18, Água Santa, 'tá' sinistro aqui", comentou outra.

RT @PlantaoBaixadaa: BOPE subiu o morro do 18! Pau tá quebrando avera atividades!! pic.twitter.com/mFur6YMwF9 — Informe RJO (@InformeRJO) September 22, 2022 De acordo com a Polícia Militar, a operação na comunidade é realizada pelo 3º BPM (Méier), com apoio do 1º Comando de Policiamento de Área (1CPA), para prender criminosos, além de coibir roubos de veículos e carga na região. Ainda não há informações sobre prisões ou apreensões no local. Já nas outras favelas, onde também há relatos de troca de tiros, a ação é feita pelo 9º BPM (Rocha Miranda), para estabilizar o território. Até o momento, não há registro de presos ou material ilícito encontrado.

De acordo com a Polícia Militar, a operação na comunidade é realizada pelo 3º BPM (Méier), com apoio do 1º Comando de Policiamento de Área (1CPA), para prender criminosos, além de coibir roubos de veículos e carga na região. Ainda não há informações sobre prisões ou apreensões no local. Já nas outras favelas, onde também há relatos de troca de tiros, a ação é feita pelo 9º BPM (Rocha Miranda), para estabilizar o território. Até o momento, não há registro de presos ou material ilícito encontrado.

Helicóptero da PM sobrevoa Morro do Fubá, nesta quinta-feira, durante intenso confronto.

Crédito: Reprodução.#ODia pic.twitter.com/Bsm48JSTOt — Jornal O Dia (@jornalodia) September 22, 2022

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), três unidades escolares da região do Morro do Fubá prestam atendimento remoto, para garantir a segurança de alunos e funcionários. A pasta ressaltou ainda que sempre que há uma situação de risco, o protocolo de acesso mais seguro é acionado.







Nesta quarta-feira, também houve tiroteio durante a manhã e à noite, e, na A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) informou que o Centro Municipal de Saúde Mário Olinto de Oliveira e a Clínica da Família Carlos Nery Costa Filho, nas proximidades do Morro do Campinho, acionaram o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, interrompeu o funcionamento. Já as Clínicas da Família Souza Marques e Dr. Mário Pires da Silva, na mesma região, mantiveram o atendimento, bem como a Clínica da Família Amélia dos Santos Ferreiras, localizada próxima ao Morro do Dezoito. Nessas unidades, apenas as atividades externas, como as visitas domiciliares, estão suspensas.Nesta quarta-feira, também houve tiroteio durante a manhã e à noite, e, na terça-feira (20), um outro confronto deixou um homem baleado. Na última segunda-feira (19), ao menos seis veículos foram alvejados com tiros de fuzil por conta de mais uma troca de tiros . No mesmo dia, três criminosos fortemente armados invadiram um edifício na Avenida Ernani Cardoso, em Cascadura, para socorrer um deles, deixando rastros de sangue pelo local.



Além disso, há pouco mais de um mês, o turista americano Trey Thomas Joseph Barber, de 28 anos, que estava hospedado na casa de amigos em Cascadura, morreu após ser atingido no pescoço por uma bala perdida durante uma troca de tiros no Morro do Fubá. Na mesma ocasião, dois passageiros de um ônibus também ficaram feridos.

Os Morros do Fubá e do Campinho vivem uma rotina de violência desde o início do ano por conta da disputa entre traficantes do Comando Vermelho, liderados pelo gerente do Morro do 18, Rafael Cardoso do Valle, o 'Baby', e da milícia do 'Tico e Teco', chefiada por Leonardo Luccas Pereira, o 'Leleo' ou 'Teco'. A guerra entre os criminosos acontece depois que as milícias dos morros foram traídas por um ex-integrante. Agora, os traficantes dominam a parte alta da comunidade, mas a parte baixa segue sendo comandada pelos paramilitares. Atualmente, o 9º BPM ocupa a região.

A Polícia Militar pede a colaboração da população para localizar criminosos e esconderijos de armas e de drogas pelo 190 ou pelo Disque Denúncia, nos telefones (21) 98849-6099; (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.