Peças de veículos roubadas foram encontradas no imóvel em São Gonçalo - Divulgação

Peças de veículos roubadas foram encontradas no imóvel em São GonçaloDivulgação

Publicado 22/09/2022 20:03 | Atualizado 22/09/2022 20:04

Rio - Policiais da 75ª DP (Rio do Ouro) realizaram, na tarde desta quinta-feira (22), uma operação contra um estabelecimento que realizava desmanche de veículos no bairro Pacheco, em São Gonçalo. Além das peças roubadas, também foram apreendidos quatro motores e dois carros que estavam sendo preparados para o desmonte.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes utilizaram drones para observar o estabelecimento. Entretanto, os responsáveis pelo desmanche foram avisados por olheiros do tráfico de drogas de uma comunidade próxima e conseguiram fugir. Pouco depois, o responsável pelo imóvel foi identificado e um de seus familiares foi conduzido à 75ª DP (Rio do Ouro).