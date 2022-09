Fábio foi preso em flagrante e encaminhado à 57ª DP (Nilópolis) - Reprodução

Fábio foi preso em flagrante e encaminhado à 57ª DP (Nilópolis) Reprodução

Publicado 22/09/2022 18:48 | Atualizado 22/09/2022 19:42

Rio - Um homem identificado Fábio de Oliveira Mendes foi preso em flagrante, na tarde desta quinta-feira, (22) por torturar o enteado de 11 anos em Nilópolis, na Baixada Fluminense. De acordo com os relatos do menino, ele foi atacado com golpes de fios elétricos ao tentar defender a irmã de 2 anos que estava sendo agredida pelo padrasto.

Policiais informaram que a vítima chegou por volta das 11h45 na 57ª DP (Nilópolis) e contou sobre as agressões de Fábio. Com isso, os agentes foram até o local do crime e encontraram o acusado, que confessou ter agredido as crianças.

Sem oferecer resistência, o padrasto foi encaminhado à 57ª DP (Nilópolis). Após contato com a mãe e com o Conselho Tutelar, os policiais levaram o menino para realizaram o exame de corpo de delito, que constatou as lesões. Dessa maneira, Fábio foi conduzido ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.