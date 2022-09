Em protesto, alunos colaram diversos cartazes no Campus com frases como: "fogo nos racistas"; "não vamos nos calar" e "criminosa" - Rede Social

Publicado 22/09/2022 19:11 | Atualizado 22/09/2022 19:17

Rio- Um vídeo com falas racistas divulgado por uma aluna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, em um aplicativo de mensagens na noite desta quarta-feira (21), gerou revolta e manifestações na sede da instituição nesta quinta (22).

Na gravação, a menina aparece rindo e diz a seguinte frase: "Tá vendo meu suvaco? Parece a cara desses pretos, tudo sujo”. Ao fundo ainda é possível ver outras risadas. Após a repercussão das imagens, alunos colaram diversos cartazes no Campus com frases como: “fogo nos racistas”; “não vamos nos calar” e “criminosa”.

Em nota, a direção da escola informou que os vídeos foram gravados fora da instituição, mas que lamenta e repudia veementemente o episódio, afirmando que tal prática não condiz com os princípios educacionais e antirracistas da instituição.

“O IFRJ Campus Arraial do Cabo mantém permanentemente o Núcleo de Estudos Afrodescendentes e Indígenas (NEABI), realiza ações de conscientização contra o racismo com ações, oficinas e palestras no âmbito do Campus e da Comunidade Externa”, disse um trecho do comunicado.

A Direção do Campus esclareceu ainda que instaurou um procedimento de apuração disciplinar discente e as penalidades escolares serão aplicadas com base nas diretrizes do Regulamento da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, conforme a Resolução IFRJ/CONSUP nº 13 de 16 de maio de 2018.

A diretoria acrescentou, que acionou o responsável pela estudante e comunicará o Conselho Tutelar do município onde a aluna reside para acompanhar a menor conforme os preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

“A Pró-Reitoria de Extensão (Proex) do IFRJ, que abriga a Diretoria de Diversidades e Ações Afirmativas, organizou uma roda de conversas, a ser realizada nos próximos dias, em conjunto com o Campus Arraial do Cabo. O evento "O Racismo no Ambiente Escolar" será composto por 3 mesas cujos temas serão: 1) Racismo - como agir? Quais os procedimentos legais? 2) A função da Cultura, Representações Estudantis e Organizações Coletivas no combate ao racismo 3) O Racismo no Esporte”, finalizou.