Câmera de segurança flagrou momento da agressão contra o ator em prédioReprodução de vídeo

Publicado 22/09/2022 18:55 | Atualizado 22/09/2022 19:20

Rio - Um policial civil e o filho são investigados em um caso de agressão em um condomínio em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. O ataque aconteceu no dia 17 de agosto, mas veio à tona apenas nesta quinta-feira (22), após a vítima, o ator e modelo Dadu Santho, relatar o ocorrido nas redes sociais. Segundo ele, o agente o atacou com socos, pontapés e empurrões por causa de uma discussão que teve com a mulher do policial no elevador.

"Me deu vários socos, me empurrou, me tirou do ângulo da câmera, tentou me levar para o ponto cego. Ele me empurrou e nisso eu caí. Depois ele subiu em cima de mim, me deu vários golpes de luta. Tentou me enforcar com as pernas. Me deu soco na cabeça, me deu chute, me enforcou, fez um monte de covardia", disse o ator em vídeo no Instagram.

De acordo com o relato do ator, a mulher do agente se negou a dividir o espaço com ele e sua bicicleta no elevador. Dadu diz que insistiu e entrou no elevador, sem encostar na mulher do agressor, mas ela teria iniciado uma discussão com xingamentos homofóbicos.

"Ela disse que eu não prestava, disse que eu já tive sérios problemas com vários moradores. Então eu bati no banco da bicicleta, fiquei nervoso e falei: 'Com quem? Eu nunca tive, nunca briguei com ninguém aqui no condomínio'. Aí ela disse: 'Porque você não presta. Você é um veado que não presta. Porque eu pago condomínio'. Nessa hora eu fiquei indignado", disse o ator no vídeo.

Dadu revela que só respondeu as ofensas homofóbicas feitas por ela. "A única coisa que eu falei para ela foi: 'Nossa que atitude de gente infeliz, você deve ser muito mal amada'. Ela saiu do elevador falando que eu ia pagar, que ela tinha um marido que amava ela. Aí eu falei: 'Vai, vai, vai'. E segui para o mercado", lembrou.

Em depoimento à 32ª DP (Taquara), o policial civil afirmou que o ator forçou a roda da bicicleta contra a perna de sua mulher e a xingou. A esposa do agressor também foi ouvida na delegacia.

A confusão foi flagrada por uma câmera de segurança e aconteceu no hall da garagem. De acordo com o registro, divulgado nesta quinta-feira em reportagem do RJTV1, da TV Globo, o ator aparece chegando do mercado, de bicicleta, quando o agente, identificado como Luiz Cláudio Rodrigues, empurra a porta e o atinge pelas costas. As agressões seguem e os dois caem no chão.

O policial parece tentar imobilizar o ator. Em dado momento, o agente se levanta e seu filho, o médico Luan Figueiredo, de 28 anos, aparece e também agride com socos Dadu, que a essa altura estava caído. Na imagem, a reação do ator parece ser apenas de tentar se proteger com os braços.

Durante as agressões, Dadu disse que o policial também teria sido homofóbico: "Enquanto ele estava me agredindo ele falava: 'Fala, seu veado desgraçado, fala que a minha mulher é mal amada. Fala!".







Em nota, a Polícia Civil informou que os procedimentos necessários foram tomados pela 32ª DP (Taquara). "Todos os envolvidos foram ouvidos na delegacia, imagens de câmeras foram arrecadadas e a vítima foi encaminhada para fazer exame de corpo de delito. O caso foi encaminhado para o Juizado Especial Criminal (Jecrim)", informou.

Ainda segundo a corporação, a conduta do policial civil será apurada por meio de sindicância a fim de identificar possíveis infrações administrativas.