Eles são suspeitos de envolvimento em uma tentativa de assalto a uma joalheria, que provocou uma troca de tiros dentro e no entorno do Shopping Tijuca, na Zona Norte do Rio na noite da quarta-feira (31/08)Divulgação

Publicado 22/09/2022 18:23 | Atualizado 22/09/2022 18:41

Rio- O Portal dos Procurados divulgou, nesta quinta-feira (22), um cartaz para ajudar nas investigações da 19ª DP (Tijuca) para obter informações que levem à localização e prisão de Marllon Santos, de 27 anos, Céfas Enos Sá da Silveira Martins, o 'Messi', de 21, e Paulo Antônio de Melo Júnior, o 'Nino', de 36. Eles são suspeitos de envolvimento em uma tentativa de assalto a uma joalheria, que provocou uma troca de tiros dentro e no entorno do Shopping Tijuca, na Zona Norte do Rio, no final do mês passado. Um quarto criminoso ainda não foi identificado.

Na troca de tiros, um vigilante acabou atingido de raspão na perna e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Na parte de trás do shopping, que fica Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto, um PM de folga desconfiou de um homem e, ao tentar fazer a abordagem, um dos assaltantes atirou contra ele, dando início a um novo confronto. Os criminosos acabaram fugindo sem efetuar o roubo.

Contra eles foi expedido um Mandado de Prisão, pela 32ª Vara Criminal da Capital, pelo crime de roubo majorado. De acordo com a Polícia Civil, Marllon costuma se esconder na Mangueira e cumpre pena no regime semiaberto. 'Messi' possui um outro mandado de prisão por roubo e tem vínculos com criminosos da Favela do Jacaré. 'Nino' encontra-se na condição de evadido do Sistema Penitenciário e é apontado como autor dos disparos efetuados contra os policiais militares, que estavam à paisana na entrada do shopping.

O Disque Denúncia reforçou que recebe informações sobre a localização dos envolvidos no roubo e a identificação do quarto criminoso, nos seguintes canais de atendimento:



Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).

Em todas as plataformas digitais, o Anonimato é Garantido.