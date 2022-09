Carteira de visitante falsificada - Divulgação - Seap/RJ

Carteira de visitante falsificadaDivulgação - Seap/RJ

Publicado 22/09/2022 18:06 | Atualizado 22/09/2022 18:46

Rio - Integrantes do Grupamento de Portaria Unificada (GPU) da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) flagraram, nesta quinta-feira (22), uma mulher tentando entrar no Presídio Alfredo Tranjan, no Complexo de Gericinó, em Bangu, com uma carteira de visitante falsificada. A mulher, que é ex-presidiária por tráfico de drogas, foi ao presídio para ver o companheiro.

Ocorrência foi encaminhada à 35ªDP Divulgação - Seap/RJ



Ao entregar os documentos para um inspetor de polícia penal, foi constatado que havia algo errado. Após consultar o sistema, os agentes descobriram que a carteira não tinha registro. Questionada sobre a autenticidade do documento, a mulher confessou que tinha comprado uma carteira falsa.



A ocorrência foi encaminhada à 35ª DP (Campo Grande) e a polícia informou que vai instaurar inquérito para descobrir detalhes da possível venda de carteiras de visitantes falsas. Ao entregar os documentos para um inspetor de polícia penal, foi constatado que havia algo errado. Após consultar o sistema, os agentes descobriram que a carteira não tinha registro. Questionada sobre a autenticidade do documento, a mulher confessou que tinha comprado uma carteira falsa.A ocorrência foi encaminhada à 35ª DP (Campo Grande) e a polícia informou que vai instaurar inquérito para descobrir detalhes da possível venda de carteiras de visitantes falsas.