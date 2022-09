Policiais civis da 63ª DP(Japeri) continuam a investigação para verificar se existem outras vítimas do autor - Divulgação

Publicado 22/09/2022 17:14 | Atualizado 22/09/2022 17:40

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (22), um homem que estava foragido após roubar um estabelecimento comercial e estuprar duas meninas, de 12 e 17 anos, em Japeri, na Baixada.



Segundo as investigações, no último dia 15, o suspeito roubou uma padaria e com uma arma de fogo obrigou que as vítimas fizessem sexo oral nele. Após registro do caso, policiais da 63ª DP (Japeri) levantaram informações, realizaram um trabalho de inteligência e identificaram o autor.

Com o criminoso foram encontrados os telefones celulares das vítimas, as roupas, capacete e a motocicleta utilizados no dia do crime. Na delegacia, as meninas reconheceram o homem.



Ainda segundo a Polícia Civil, a investigação continua para verificar se existem outras vítimas do autor.