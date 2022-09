Chuva de moderada a forte deve atingir a cidade nesta tarde - Divulgação

Publicado 22/09/2022 16:37 | Atualizado 22/09/2022 16:40

Rio - O tempo muda no Rio a partir desta quinta-feira (22). Segundo o Alerta Rio, sistema meteorológico da Prefeitura, a passagem de uma frente fria deixará o tempo instável na cidade, que trará chuva.

A manhã começou com céu claro a parcialmente nublado. Há previsão de chuva moderada a forte a partir da tarde. Os ventos estarão moderados, podendo ter rajadas. As temperaturas seguem estáveis, com máxima de 29°C e mínima de 19°, já na sexta-feira (23), a máxima pode chegar a 26°, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada.

Para o fim de semana, o tempo irá oscilar na cidade. No sábado (24), o transporte de umidade do oceano manterá o tempo parcialmente nublado, mas sem previsão de chuvas ao longo do dia. A máxima será de 27°C, e a mínima será de 12°C.

Já para o domingo (24), haverá redução da nebulosidade e não há previsão de chuva para a cidade do Rio. Máxima de 29°, e mínima de 14°, de acordo com o Alerta Rio e o Instituto Nacional de Meteorologia.