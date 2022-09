Cachorro Tom Tom foi recuperado por agentes da UPP Vidigal - Divulgação

Publicado 22/09/2022 15:10 | Atualizado 22/09/2022 15:32

Rio - Uma mulher não identificada foi indiciada, nesta quinta-feira (22), por maus-tratos contra o cachorro de estimação do marido. De acordo com as investigações, a suspeita agredia o animal com vassouradas e o obrigava a ficar na chuva. A violência seria motivada por uma suposta traição por parte do homem.

A delegada Daniela Terra, da 14ª DP (Leblon), informou que o cachorro, chamado Tom Tom, já foi resgatado por agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Vidigal. No entanto, o homem decidiu voltar a morar com a esposa. Com isso, o animal foi encaminhado à Subsecretaria Estadual de Proteção e Bem-Estar Animal e ficará disponível para adoção.