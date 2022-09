Jéssica Dias, repórter da ESPN, teve o rosto beijado por torcedor - Reprodução

Publicado 22/09/2022 21:34 | Atualizado 22/09/2022 22:27

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou à Justiça, nesta quinta-feira (22), por importunação sexual, o torcedor do Flamengo Marcelo Benevides Silva, que assediou a repórter da ESPN Jéssica Dias, antes da partida da semifinal da Libertadores , no Maracanã, no começo deste mês.

Na ocasião, Jéssica estava entrevistando os torcedores e no final da sua participação no programa, Marcelo se aproximou e a beijou no rosto, sem o consentimento da repórter. Após a ação de assédio, o torcedor foi segurado pelos profissionais que a acompanhavam na cobertura, que pediram para que policiais militares o levassem para a delegacia. Ele foi encaminhado para a 19ª DP (Tijuca), onde teve a prisão decretada. Na audiência de custódia, o Juizado Especial Criminal manteve a prisão e a converteu em preventiva.

Em depoimento à polícia, a repórter afirmou que o torcedor do Flamengo já tinha a assediado antes de aparecer ao ar. Ela relatou ter sido xingada e beijada no ombro por Marcelo, que estava acompanhado de seu filho menor de idade.