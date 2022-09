Abav Expo 2023 será sediada no Rio - Thalita Queiroz / Agência O Dia

Pernambuco - A cidade do Rio de Janeiro será a sede da Abav Expo 2023, o maior evento de turismo do Brasil. O anúncio oficial foi feito nesta quinta-feira (22), em Olinda, Pernambuco, onde acontece a atual edição do evento nacional. A feira acontece sempre no final do mês de setembro e será realizada no Riocentro, na Zona Oeste.



Durante a cerimônia, o presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio de Janeiro (Abav-RJ), Luis Strauss, se mostrou animado com o retorno da feira para a cidade maravilhosa.



"Ano que vem vamos fazer a maior festa de todos os tempos. Essa exposição nasceu no Rio de Janeiro há 50 anos e volta ao Rio no seu quinquagésimo aniversário. Nada mais justo do que em 2023 a gente celebrar essa grande festa na Rio. Todos da cadeia do turismo podem reservar a semana para estar na cidade. Vamos mostrar um Rio novo e renovado", afirmou.



De acordo com o secretário estadual de Turismo, Sávio Luís Ferreira Neves, que também esteve presente no evento, a cidade do Rio recebeu todo o apoio da iniciativa privada e pública. "É o maior evento de turismo do país, temos a expectativa de receber 60 mil pessoas. Teremos também a oportunidade de mostrar que o estado está muito bem estruturado para receber eventos grandes".



Questionado sobre a escolha do local para sediar o evento, Neves foi taxativo: "Nós acabamos de receber o Rock in Rio, que tem uma estrutura muito maior e recebeu 100 mil pessoas por dia, para a Abav Expo a gente espera cerca de 15 mil por dia, vamos dar conta sim. Fomos escolhidos porque oferecemos a melhor proposta de infraestrutura, além de sermos a porta de entrada de turistas”, disse.



O secretário municipal do Rio, Marcelo Calero, também relembrou o local onde a feira nasceu. "A Abav é historicamente ligada ao Rio de Janeiro e durante anos foi sede. Conseguimos ser sede por unirmos o poder público com o privado. A prefeitura está ajudando e isso é muito importante, pois traz a cidade de volta aos seus grandes eventos", comemorou.



A Abav Expo é a maior feira do mercado do turismo brasileiro e uma das principais do calendário latino americano. Reúne os principais players do Turismo do Brasil e do mundo e é a grande vitrine e o ponto de encontro para o lançamento de novidades e apresentação de tendências para o mercado profissional do turismo, além de ser um ambiente de negócios, relacionamento e capacitações.



O evento foi apontado por 72% dos profissionais da indústria como o evento de maior relevância para participar em 2022, segundo pesquisa da Abav em parceria com o Sebrae em junho de 2021.

A Abav Expo acontece entre os dias 21 a 23 de setembro. O evento ocupa 29 mil m² do Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco, 1.500 m a mais que na última edição realizada em São Paulo, em 2019, antes da pandemia. São 155 estandes, 1,5 mil marcas, 20 estados e 24 municípios participando. São expositores, empresas de transporte aéreo, rodoviário, locadora de veículos, parques, mídia especializada, cruzeiro, seguro, entidades hotéis, tecnologia e companhias aéreas.



"Estamos muito felizes com essa Abav Expo em Pernambuco e para isso a parceria com o trade foi muito importante. O evento está muito lotado e as salas de capacitações cheias. Estamos mostrando que a itinerância não tirou nosso tamanho. É tanto que não temos um espaço vazio. Ocupamos todo o pavilhão e seis salas no piso superior com 75 capacitações, uma feira arretada", afirmou Magda Nassar, presidente nacional da Abav.



A feira teve mais de dez mil pré-inscritos, 200 profissionais da imprensa e influenciadores, 35 compradores internacionais vindos das maiores empresas da Europa, Estados Unidos e América Latina. “Então é uma feira que superou todas as expectativas desde o primeiro instante com uma abertura emocionante e muita coisa boa ainda para acontecer. Destacamos nossa grade de capacitações sobre Pernambuco, de uma forma diferente, humanizada, convidando a todos para ‘pernambucar’, para a interiorização do turismo, o turismo rural, conhecer lugares como o Vale do Catimbau, o segundo maior parque arqueológico do Brasil”, comentou a secretária de Turismo e Lazer de Pernambuco, Milu Megale.