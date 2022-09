Projeto de Lei é aprovado e poderá criar programa de educação financeira nas escolas estaduais - Luciano Belford / Agencia O Dia

Projeto de Lei é aprovado e poderá criar programa de educação financeira nas escolas estaduaisLuciano Belford / Agencia O Dia

Publicado 22/09/2022 19:26

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) aprovou nesta quinta-feira (22), em redação final, projeto de lei que cria o Programa de Educação Financeira nas escolas da rede estadual de educação.

O projeto de Lei 1.231/19, de autoria do deputado Renan Ferreirinha (PSD) e do ex-deputado Renato Cozzolino, segue agora para a sanção do governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.

De acordo com o projeto, o programa será destinado ao Ensino Fundamental II e ao Ensino Médio. As atividades desenvolvidas deverão estar de acordo com as bases curriculares nacional e estadual, além do regulamento estabelecido no Decreto Federal nº 7.397, de 22 de dezembro de 2010, que disciplina a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF).



O objetivo é ensinar conceitos básicos de educação financeira para adolescentes e jovens, por meio de conteúdo prático, brincadeiras, jogos lúdicos e interativos e mídias eletrônicas e digitais. Entre as diretrizes do programa, estão o ensino de orçamento familiar; classificação de gastos; balanços financeiros; reconhecimento dos diferentes tipos de pagamentos disponíveis, além de discutir ações de consumo consciente, utilização responsável de linhas de crédito e economia para o futuro com foco na formação de patrimônio.