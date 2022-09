Somente nesta quarta-feira (21), 1.314 motoristas foram abordados e 43 casos de alcoolemia foram registrados - Divulgação/Magno Segllia

Publicado 22/09/2022 20:27 | Atualizado 22/09/2022 21:56

Rio - O Dia Mundial do Carro foi celebrado nesta quinta-feira (22), em virtude da data, a Operação Lei Seca realizou ações de educação em parceria com o Rio Ônibus, no Terminal Alvorada, e também no Museu de Artes do Rio, em parceria com o Detran.

A Operação Lei Seca também realizou ações conjuntas de fiscalização e educação, nesta quarta-feira (21), em especial da Semana Nacional do Trânsito. Foram abordados 1.314 motoristas e 43 casos de alcoolemia foram registrados.



Em uma blitz realizada em parceria com o Detran na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, 150 motoristas foram abordados e 1,33% destes motoristas estavam dirigindo sob efeito de álcool.



Os agentes PCDs, que são vítimas de acidentes de trânsito envolvendo álcool e direção, estavam conscientizando os motoristas abordados nas blitzes sobre os riscos de dirigir embriagado e ressaltando a importância do trânsito mais seguro.

A Semana Nacional do Trânsito se iniciou no domingo (18) e vai até o próximo domingo (25), neste período estão sendo realizadas diversas ações de conscientização e fiscalização com órgãos parceiros para incentivar a população a ser mais responsável no trânsito.