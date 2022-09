O dono da loja colocou a mão na bunda de uma cliente após tirar uma foto 3x4 - Reprodução/Arquivo Pessoal

O dono da loja colocou a mão na bunda de uma cliente após tirar uma foto 3x4Reprodução/Arquivo Pessoal

Publicado 22/09/2022 14:54 | Atualizado 22/09/2022 15:28

Rio- A Polícia Civil prendeu em flagrante o dono de uma loja na Gardênia Azul, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, suspeito de importunação sexual contra duas mulheres, na última terça-feira (20). Ele foi levado para o presídio de Benfica, e a audiência de custódia ocorre nesta quinta (22).



De acordo com uma das vítimas, a recepcionista Tábata Francisca, 31 anos, ela foi à loja para tirar uma foto 3x4 quando foi assediada pelo proprietário do local, identificado como Bruno Vieira.



“Eu fui até a Gardênia pra tirar uma foto e encontrei a loja dele, na hora ele me recebeu, falou sobre a foto, o preço e pediu um tempo para organizar o estúdio, logo depois ele me chamou e na hora e queria me ajustar no banco, minha postura e colocou a mão na minha bunda, mas quando ele percebeu o constrangimento me pediu desculpas, mas na hora de me me mostrar a foto na câmera ele tentou me beijar. Eu saí em pânico e esperei ele cortar e editar a foto do lado de fora, porque eu precisava levar para o trabalho”, contou



Tábata contou ainda que na hora de buscar as imagens questionou Bruno sobre o assédio, mas ele agiu com deboche.



“Eu questionei ele e falei que não dei essa liberdade, mas ele começou a rir e a debochar dizendo que era só um beijinho, Minha amiga que estava comigo viu eu indagando ele e começou a filmar, foi quando ele falou que só colocou a mão na minha bunda pra me ajustar que o beijo era no rosto, nisso as pessoas em volta viram e me tiraram de lá. Quando eu voltei ele já tinha sido agredido porque ele estava sendo totalmente desrespeitoso e ali eu fiquei até a polícia chegar. Outras meninas chegaram pra me apoiar, dizendo que ele fazia a mesma coisa e enquanto isso ele chamava elas de maluca”, contou.

De acordo com a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, o homem foi encaminhado pela Polícia Militar para a unidade, onde foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual. O caso foi encaminhado à Justiça.



Já Beatriz Bernardes, 22 anos, relatou que foi puxada por Bruno para dentro da loja e em seguida assediada há cerca de 15 dias.



“Eu estava no dentista ali perto, tinha ido colocar o aparelho, era umas 14h40 e quando eu saí ele puxou no meu braço, me levou pra sala do estúdio e passou a mão em mim, perguntou se eu era casada, eu falei que sim e que ele me via passando ali direto com meu marido, mas mesmo assim ele falou que era só um beijo, passou a mão nas minhas partes íntimas e não me deixava sair. Quando eu consegui sair eu chamei a polícia pra ele, mas ele não foi preso nesse dia”, contou.

Ainda segundo as vítimas, outras mulheres da região já sofreram assédios por parte dos suspeito, mas nem todas compareceram a delegacia.