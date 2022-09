Ônibus da linha 53 A (Sulacap x Alvorada), do BRT, teve o vidro quebrado por vandalismo nesta quinta-feira (22) - Divulgação

Publicado 22/09/2022 16:06 | Atualizado 22/09/2022 16:51

Rio – Um ônibus da linha 53 A (Sulacap-Alvorada), do BRT, foi alvo de vandalismo por volta das 7h24 desta quinta-feira (22). Segundo relatos de passageiros e do motorista, o veículo foi atingido por uma pedra quando passava pela Estação Boiuna, na Taquara, tendo o vidro quebrado. Duas pessoas foram feridas e levadas pelo Samu para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. Ainda não há informações sobre a identidade e estado de saúde das vítimas.

Outros dois articulados do corredor Transcarioca tiveram os dispositivos que acionam as portas arrebentados na Estação Aroldo Melodia, na Ilha do Fundão. De acordo com a concessionária, os motoristas dos ônibus disseram que os responsáveis pelos danos não queriam que as portas fossem fechadas. Já na segunda-feira (19), o acidente foi envolvendo um homem que caiu de um BRT, no início da noite, quando passava por um viaduto em Curicica, na Zona Oeste . Segundo testemunhas, a queda ocorreu após ele tentar forçar a porta do articulado ainda em movimento, para seguir o trajeto "pendurado".De acordo com a Mobi-Rio, o motorista teria parado o veículo assim que o homem caiu do ônibus.