Uma das pedras arremessadas contra o coletivo quase atingiu a janela do motorista do BRT - Reprodução

Publicado 21/09/2022 10:38 | Atualizado 21/09/2022 11:09

Rio - Três ônibus do BRT foram vandalizados nesta terça-feira (20), na Zona Norte do Rio, segundo a Mobi-Rio, concessionária que administra o transporte. Em um dos casos, uma pedra chegou a ser lançada contra o coletivo, quase atingindo o motorista.

Dois articulados do corredor Transcarioca tiveram os dispositivos que acionam as portas arrebentados na Estação Aroldo Melodia, na Ilha do Fundão. De acordo com a concessionária, os motoristas dos ônibus disseram que os responsáveis pelo danos não queriam que as portas fossem fechadas.

Outro coletivo, esse que partido do Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, teve portas e janelas atingidas por pedras na Estação da Penha após passageiros reclamarem de grupo que tentou forçar a entrada. Um desses objetos quase atingiu o motorista, que não se feriu.

"O vandalismo nas portas dos articulados do sistema BRT não se limita só à quebra. Muitos passageiros desconectam os mecanismos do equipamento para manter aberto e poder sair onde quiser, pulando do ônibus e ainda arriscando sua vida.", disse, em nota, a concessionária que lamentou os episódios.

Ainda de acordo com a Mobi, a nova frota que vai ser integrada ao sistema virá com mecanismos das portas reforçados e protegidos contra esse tipo de vandalismo.

