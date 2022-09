Prefeitura promove ações de reflorestamento em parques naturais - Divulgação

Publicado 21/09/2022 13:26 | Atualizado 21/09/2022 13:33

Rio - A Secretaria do Ambiente e Clima do Rio (SMAC) promoveu, nesta quarta-feira, duas grandes ações coletivas de plantio em comemoração ao Dia da Árvore. Ao todo, 700 mudas foram plantadas no Parque Garota de Ipanema, no Arpoador, Zona Sul, e na Floresta da Posse, em Campo Grande, Zona Oeste.

O Parque Garota de Ipanema foi atingido por um incêndio no dia 17 de agosto. Desde então, a SMAC desenvolve um plano para o reflorestamento da área. Durante a ação desta quarta-feira, a equipe do Refloresta Rio e voluntários ajudaram a plantar 200 mudas no local. Ao todo, 2,5 mil mudas serão plantadas ao longo de um mês na região afetada.

O vice-prefeito do Rio e secretário municipal do Ambiente e Clima, Nilton Caldeira, destacou a importância do envolvimento da população no processo, além do trabalho das equipes de reflorestamento e de educação ambiental. "A ação de hoje aqui no Parque Garota de Ipanema, depois de ter uma área atingida por incêndio, deixa uma lição sobre os cuidados que cada um deve ter com a natureza e com o meio ambiente. Vamos aproveitar esse Dia da Árvore para apreciar nossas paisagens e, também, refletir sobre os valores ambientais", disse.

A ação ainda contou com um momento emocionante. A jovem Bianca Freitas Baranda plantou as cinzas da mãe, Neyde de Freitas, no parque em uma urna biodegradável junto a uma muda de ipê branco. Neyde era admiradora da região e o gesto representou uma homenagem a ela.

O subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle, ressaltou que a subprefeitura vai cuidar de perto do parque. "É muito simbólico e importante o reflorestamento dessa área que foi atingida por um incêndio no mês passado. O dia da Árvore é para lembrarmos o quanto é necessária a conservação da natureza, também nos espaços urbanos", acrescentou.

Na ocasião, foram plantadas espécies típicas de restinga, como pitanga, ingá e aroeiras, que vão cobrir o solo e atrair novamente as aves, além de ajudar a atrair outras espécies do entorno.

Na Zona Oeste, foram plantadas 500 mudas na área de preservação ambiental. Para ajudar no plantio e promover a conscientização socioambiental, cerca de 250 alunos da Escola Municipal Alzira Araújo participaram da ação. Os brotos plantados foram de espécies nativas da Mata Atlântica, como ipê, ingá e aroeira.

A região foi estabelecida como Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) em junho de 2022, sob o Decreto nº 50962. O objetivo é proteger os ecossistemas naturais, promover o desenvolvimento de atividades de recreação em contato com a natureza e educação ambiental e aumentar o grau de proteção das áreas de reflorestamento de modo a garantir seu pleno desenvolvimento, além de contribuir para a qualidade de vida dos moradores do entorno. A Floresta da Posse abrange os bairros de Campo Grande, Santíssimo e Senador Vasconcelos.

Nos últimos meses, o parque natural recebeu um conjunto de intervenções para o uso de moradores e visitantes, e conta com horta, área para piquenique, redário, borboletário, trilha, mirante e composteiros do Aduba Rio. O projeto consiste em um sistema de compostagem que utiliza restos de folhas provenientes do manejo arbóreo da área e resíduos levados por moradores para dar origem a adubo de excelente qualidade. É o segundo parque do município a contar com o programa, além do Parque Darke de Matos, em Paquetá.

A unidade conta, ainda, com dois quesitos inéditos. O primeiro é o uso de troncos de árvores que caíram como base para as placas de sinalização e orientação (feitas em azulejos), o que, além de ser sustentável, garante a durabilidade. O outro ponto é a construção de um mirante escavado na terra e revestido em pedra, criando uma espécie de arquibancada para que os visitantes possam contemplar o visual da cidade a 200 metros de altura. A iniciativa garante que o espaço não seja danificado em caso de incêndio.

Além das duas grandes ações, outros plantios são realizados em 11 parques naturais da cidade ao longo da programação da Semana da Árvore. Os eventos são abertos ao público.