Carro é apreendido com placa falsificada - Divulgação

Publicado 21/09/2022 11:29

Rio - Equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) apreenderam um carro roubado no Jardim Catarina, em São Gonçalo, na noite desta terça-feira (20).

Os agentes estavam fazendo uma fiscalização na RJ 104, altura do km 14, quando deram ordem para que um veículo parasse. O motorista, no entanto, acelerou e fugiu. Em seguida, os policiais iniciaram as buscas pelo carro e realizaram um cerco tático.

O veículo foi localizado abandonado na Avenida Santa Catarina. Ele estava com os pneus dianteiros furados e o para-choque danificado.

Ao verificarem a identificação do automóvel, foi constatado que a placa não era a original. Através do chassi, os agentes puderam confirmar que se tratava de um carro roubado na área da 75ª DP (Rio do Ouro) no dia 27 de agosto de 2022.

A ocorrência foi encaminhada à 75ª DP (Rio do Ouro).