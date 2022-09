Turistas europeias agredidas em Copacabana, no Rio - Reprodução

Turistas europeias agredidas em Copacabana, no RioReprodução

Publicado 21/09/2022 10:31 | Atualizado 21/09/2022 10:45

Rio - Dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos pela Polícia Militar, na manhã desta quarta-feira (21), por roubarem e agredirem duas turistas da Eslováquia que caminhavam na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio. Os suspeitos, que roubaram um celular, foram capturados na Avenida Atlântica, altura da Rua Hilário Gouveia. O crime aconteceu por volta das 6h.

De acordo com a PM, as vítimas, agredidas com socos no rosto, foram socorridas para a UPA de Copacabana e encaminhadas ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Ambas ficaram com o rosto ensanguentado.

Os adolescentes eram das comunidades do Jacaré e do Pavão-Pavãozinho. O celular foi recuperado e a ocorrência registrada na 12ª DP (Copacabana).