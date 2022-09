Imagem apresentada na exposição Pelas Ondas do Rádio - Divulgação/MIS

Publicado 21/09/2022 12:35 | Atualizado 21/09/2022 12:41

Rio - O Museu da Imagem e do Som (MIS), na Lapa, receberá a exposição gratuita "Pelas Ondas do Rádio" a partir desta quinta-feira (22). A mostra celebra os 100 anos da primeira transmissão oficial de rádio no Brasil, ocorrida em 7 de setembro de 1922, na Feira do Centenário de Independência do Brasil.

A exposição, que também pode ser conferida no site da instituição, utiliza o acervo do próprio museu, com fotos, áudios e vídeos que exploram a história do rádio brasileiro. Ela é divida em quatro fases: implantação (1915 – 1940), difusão (1932–1970), segmentação (1955-2005) e convergência (1995-atualidade).

Julia Baker, curadora da exibição, revela que o acervo do MIS permitiu ilustrar a história com imagens dos bastidores das rádios, incluindo os locutores e os atores e atrizes das radionovelas. “Foi construída uma linha do tempo mostrando os espaços conquistados pelo rádio, seja nas transmissões de conflitos, como a Revolução Constitucionalista de 32, ou de entretenimento, com programas de calouros e as partidas de futebol”, acrescenta.

Nessa viagem no tempo, o público poderá conferir fotos importantes e a história por trás delas. Há o registro da antena de radiotelefonia instalada no Morro do Corcovado, que permitiu a radiotransmissão do pronunciamento do presidente Epitácio Pessoa em 1922. Também estarão presentes na mostra personalidades como Roquette Pinto, um dos fundadores da primeira emissora de rádio, a Rádio Sociedade, hoje Rádio MEC.

Já a foto dos músicos Noel Rosa, Braguinha, Almirante e outros integrantes do grupo Flor do Tempo representa um momento importante de expansão do rádio, quando as emissoras passaram a dar maior ênfase a expressões da cultura popular, como o samba, o choro e o futebol. Outro registro emblemático é o da cantora Marlene, com a faixa de Rainha do Rádio de 1949, concurso que contava com a votação do público e promovia disputas calorosas entre as concorrentes. Nomes como Emilinha Borba, Dalva de Oliveira e Ângela Maria também participaram.

Junto aos registros fotográficos, a mostra também disponibiliza imagens de documentos pertencentes ao acervo do MIS como, por exemplo, o estatuto interno da Rádio Clube do Brasil de 1924.

Na seção de áudios, o público pode ouvir o primeiro jingle transmitido em 1932, no programa do radialista Ademar Casé, anunciando a padaria Bragança. O feito marca a implementação dos comerciais nas rádios.

Outro áudio histórico a ser apreciado é o samba de Lamartine Babo, lançado em 1933, em homenagem às principais emissoras de rádio carioca daquele momento: Rádio Sociedade, Rádio Clube, Rádio Educadora, Rádio Philips e Mayrink Veiga.

O MIS fica na Rua Visconde de Maranguape, 15, na Lapa. O horário de visitação vai das 10h às 17h, de segunda a sexta-feira, com entrada franca. A exposição ficará em cartaz até 4 de novembro. Para visitar online: www.pelasondasdoradio.com.br