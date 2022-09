Acusado de ameaçar a ex-companheira, Fernando Soares da Cruz era presidente da Fundação de Educação de Niterói desde 2020 - Divulgação

Publicado 22/09/2022 16:43 | Atualizado 22/09/2022 16:50

Rio - O ex-presidente da Fundação de Educação de Niterói Fernando Soares da Cruz segue foragido por descumprimento de medidas protetivas contra a ex-mulher, com quem tem um filho. A informação foi confirmada pela Polícia Civil na tarde desta quinta-feira (22). Fernando é alvo de um mandado de prisão pelo crime de ameaça.

Os policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Niterói realizam as buscas pelo ex-presidente da fundação. De acordo com a investigação, a vítima relata que recebeu mensagens do suspeito mesmo após a expedição da medida protetiva. Além disso, ela disse que o viu perto do colégio onde o filho deles estuda, não respeitando a distância de, no mínimo, 200 metros determinada pela Justiça.

As ameaças de Fernando à ex-mulher teriam começado no fim do mês de julho, quando ela tentou dar fim ao relacionamento que completava 14 anos. Insatisfeito, ele teria feito diversas ameaças, dizendo que a mataria e incendiaria o carro dela.

Fernando foi exonerado da presidência da Fundação Municipal de Educação de Niterói, onde atuava desde 2010, inicialmente como diretor. Ele assumiu o cargo de presidente em abril de 2020.

O DIA tenta contato com a defesa de Fernando Soares da Cruz, mas, até o momento, não obteve respostas.