Caminhão de carga sofre tentativa de assalto na Avenida Brasil, no Rio - Foto/Reprodução

Caminhão de carga sofre tentativa de assalto na Avenida Brasil, no RioFoto/Reprodução

Publicado 22/09/2022 17:59 | Atualizado 22/09/2022 18:07

Rio - Bandidos tentaram roubar um caminhão de carga, nesta quinta-feira (22), na Avenida Brasil, na altura de Benfica, Zona Norte do Rio. A ocorrência foi registrada na 21ª DP (Bonsucesso). No vídeo, é possível ver o caminhão trocar rapidamente de pistas e ser abordado por policiais militares. Rio - Bandidos tentaram roubar um caminhão de carga, nesta quinta-feira (22), na Avenida Brasil, na altura de Benfica, Zona Norte do Rio. A ocorrência foi registrada na 21ª DP (Bonsucesso). No vídeo, é possível ver o caminhão trocar rapidamente de pistas e ser abordado por policiais militares.

Segundo a Polícia Militar, agentes da UPP Arará/Mandela foram informados por um funcionário de uma empresa de vigilância sobre o roubo do caminhão. Os policiais localizaram o veículo que trafegava pela via expressa e tentaram realizar a abordagem.



Houve perseguição e um criminoso desceu do caminhão atirando contra os policiais, que revidaram. O homem conseguiu fugir, com o auxílio de um outro suspeito que estava em uma moto, para o interior da comunidade do Arará, em Benfica.



Os policiais resgataram o motorista, a mulher que o acompanhava e recuperaram o caminhão com toda a carga, avaliada em R$ 250 mil.

No vídeo é possível ver uma moto próxima ao caminhão onde estava um dos suspeitos. O caminhão troca rapidamente de pistas. O veículo segue em direção a saída para Benfica, quando são abordados por policiais militares e inicia-se uma troca de tiros.