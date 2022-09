Painel covid-19 registra alta no número de casos entre esta quarta e a terça-feira - Freepik - Creative Commons

Painel covid-19 registra alta no número de casos entre esta quarta e a terça-feiraFreepik - Creative Commons

Publicado 21/09/2022 17:56 | Atualizado 21/09/2022 18:15

Rio - O Estado do Rio registrou 269 casos e seis mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com o Paindel Coronavírus Covid-19, da Secretaria de Estado de Saúde (SES), o estado tem um até o momento um total de 2.508.464 diagnósticos positivos para o vírus e 75.654 óbitos.

O número de casos foi superior ao registrado na terça-feira, mas o número de mortes apresentou queda. Foram 60 novos casos a mais e três mortes a menos, no comparativo dos dois balanços. A taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é de 21% e a dos leitos de enfermaria está em 17%. Já a letalidade da doença manteve o mesmo percentual de 3,02% registrado, nesta terça-feira (20).



Segundo a SES, o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido necessariamente no mesmo período.



Vacinação no estado



O Rio tem 13.824.420 no total de pessoas vacinadas com a 1° dose contra a Covid-19. Já com a 2° dose, 12.902.791 no total. Os imunizados com a terceira dose, 1ª de reforço, são 7.054.598 de pessoas foram vacinadas. A quarta dose foi aplicada em 2.931.801 fluminenses.



Os dados são do painel da Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro.