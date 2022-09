Hóspede de hotel em SP agride estudante carioca depois de se irritar com barulho - Foto/Reprodução

Publicado 21/09/2022 17:58 | Atualizado 21/09/2022 18:00

Rio - Um estudante de 14 anos da Escola Israelita Eliezer Steibarg Max Nordau, de Laranjeiras foi agredido, na noite desta terça-feira (20), por um hóspede de um hotel em São Paulo, durante uma excursão escolar pela capital paulista. O caso foi registrado na 27ª DP (Campo Belo).

A agressão aconteceu no 10º andar do hotel, onde Lucas Rolim Valoni, de 27 anos, bateu no adolescente. Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver dois jovens brincando em frente a um dos quartos do corredor. Lucas, incomodado com o barulho, abre a porta do quarto 1013, segura um dos meninos pela camisa e o pressiona contra a parede. Ele imobiliza o rapaz com o braço e dá uma sequência de tapas na cabeça e no rosto.

Em seguida, Lucas bate no rosto do garoto com um chinelo. Por fim, quando o menino consegue se soltar, o adolescente recebe um golpe na cabeça. Em seguida, Lucas grita com o jovem, ordenando que ele volte para o quarto. As agressões duraram cerca de 20 segundos.

A Polícia Civil de São Paulo está investigando o caso e já recolheu as imagens das câmeras do Hotel Travel Inn, localizado no bairro do Ibirapuera, em São Paulo.

Em nota, a escola Eliezer Max informou que assim que soube da ocorrência enviou uma diretora à São Paulo para acompanhar o caso e dar suporte ao aluno agredido. O colégio afirma, também, que o aluno está bem e que foi, acompanhado de um tio, que é advogado e da diretora, à delegacia para registrar o boletim de ocorrência.

A escola comunicou que houve determinação determinação da gerência do hotel para que o agressor não se aproximasse do grupo e para que se retirasse do hotel para garantir a segurança de todos, além de não poder voltar ao hotel durante a permanência dos alunos, que se encerra na quinta-feira (22/9).

“A Escola está focada em garantir a segurança do aluno e do grupo e atua com a família para a responsabilização do agressor”, afirmou o colégio ao final da nota.