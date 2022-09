Policiais rodoviários fazem apreensão de 4.800 pinos de cocaína e 30 tabletes de maconha - Divulgação

Policiais rodoviários fazem apreensão de 4.800 pinos de cocaína e 30 tabletes de maconhaDivulgação

Publicado 22/09/2022 11:19

Rio - Agentes da Polícia Rodoviária (BPRv) prenderam um suspeito com 4.800 pinos de cocaína e 30 tabletes de maconha nesta quinta-feira (22), na Via Lagos.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, a equipe estava realizando um patrulhamento na rodovia RJ-124, na altura do km 13, quando viu um homem agindo de modo suspeito. Após a abordagem, os policiais revistaram o criminoso e encontraram as drogas.

A ocorrência foi encaminhada à 119ªDP (Rio Bonito).