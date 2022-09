Lucas Rolim Valoni é médico paranaense e estava em São Paulo para fazer um estágio - Reprodução

Publicado 22/09/2022 11:41 | Atualizado 22/09/2022 14:33

Rio - O médico londrinense Lucas Rolim Valoni, de 27 anos, é o autor das agressões ao adolescente carioca, de 14 anos, que foram registradas por câmeras de segurança em corredor de hotel, em São Paulo. Valoni é aluno de residência no Hospital Universitário de Curitiba, no Paraná, e estava na capital paulista fazendo estágio. O menor, por sua vez, participava de uma excursão escolar à cidade, quando o episódio ocorreu, na última terça-feira (20).

Hóspede de hotel em SP agride estudante carioca depois de se irritar com barulho Foto/Reprodução

Lucas Valoni é médico formado em 2019 pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Após o ocorrido, Valoni fez questão de excluir suas redes sociais.

"Repudiamos qualquer ato de violência e ressaltamos que atitudes dessa natureza são incompatíveis com os valores praticados nesse hospital. Nesse sentido, ao tomarmos ciência do ocorrido envolvendo o residente médico Lucas Rolim Valoni, que está em período de estágio em São Paulo, informamos que foi instaurada sindicância para apuração dos fatos e adoção das medidas compatíveis", disse, em nota divulgada nesta quinta-feira (22), o Hospital Universitário Cajuru, onde o agressor é residente do terceiro ano de Cirurgia Geral.

Procurado pelo DIA, Bruno Gottlieb, diretor da Escola Israelita Eliezer Max, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, afirmou que o menino está bem, mas, no atual momento, o foco é total no apoio à família e na saúde física e mental do aluno. Em nota, a unidade de ensino informou que, na mesma noite, uma das diretoras se dirigiu a São Paulo para se juntar à delegação de professores e coordenadores que estava com o grupo, acompanhar de perto e dar o apoio necessário ao aluno e à família do aluno.

A agressão aconteceu no 10º andar do Hotel Travel Inn, do Ibirapuera. Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver dois jovens brincando em frente a um dos quartos do corredor. Lucas, incomodado com o barulho, abre a porta do quarto 1013, segura um dos meninos pela camisa e o pressiona contra a parede. Ele imobiliza o rapaz com o braço e dá uma sequência de tapas na cabeça e no rosto.

Lucas chegou a bater no rosto do garoto com um chinelo. Por fim, quando o menino consegue se soltar, o adolescente recebe um golpe na cabeça.

O agressor ainda grita com o jovem, ordenando que ele volte para o quarto. As agressões duraram cerca de 20 segundos.

A Polícia Civil de São Paulo está investigando o caso e já recolheu as imagens das câmeras do hotel. O caso foi registrado na 27ª DP (Campo Belo).

O pai do garoto chegou à capital paulista nesta quarta-feira (21) para acompanhar os desdobramentos do caso.

Procurado, o hotel não retornou o contato para maiores explicações. Já a defesa de Lucas Rolim Valoni não foi localizada até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.