Zeus, shih-tzu de 7 anos, está desaparecido após ser roubado em um assalto - Álbum de Família

Zeus, shih-tzu de 7 anos, está desaparecido após ser roubado em um assaltoÁlbum de Família

Publicado 22/09/2022 13:59 | Atualizado 22/09/2022 14:18

Rio - Um casal de idosos foi vítima de um assalto, na tarde de quarta-feira (21), na rodovia Niterói-Manilha, próximo ao Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Durante a ação, os assaltantes levaram o veículo da família e o cachorro, que também estava dentro.



O casal, que viajava para Búzios, na Região dos Lagos, foi abordado, na altura do bairro Porto do Rosa, por dois veículos com homens armados, que desceram e anunciaram o assalto. Os criminosos levaram celulares, objetos pessoais e o carro, sem permitir que os idosos retirassem o animal que dormia no banco de trás.



A tutora do cão, Jessica Lima, de 27 anos, filha do casal, faz um apelo a quem o encontrar, para que devolva o cachorro à família. “O Zeus é como um filho pra mim. Nós estamos sofrendo muito. Ele está na nossa família desde pequeno, não vai conseguir ficar sem a gente. Peço a quem encontrar, que devolva, por favor. Estamos desesperados”.



Zeus, da raça Shih-tzu, tem sete anos e, segundo Jessica, realiza tratamento médico para combater otite e precisa de cuidados especiais, por possuir artrite devido a idade.



“Devolvam logo o meu cachorro para a família dele, por favor. Ele já tem 7 anos, vivendo com a gente esse tempo todo, não vai aguentar viver com outra pessoa. Ele precisa dos nossos cuidados, do nosso amor. Ele é meu filho, eu só quero ter meu filho de volta”, desabafou Jessica.

A tutora pede para quem possuir alguma informação sobre a localização do cão ou encontrar Zeus, que entre em contato com ela através do número 21 96523-5195.



Segundo a Polícia Civil, a investigação está em andamento e agentes realizam buscas no local atrás de pistas sobre o paradeiro dos criminosos e do cão.

O caso foi registrado na 72o DP (São Gonçalo).

*Estagiário sob supervisão de Raphael Perucci