Raphael Montovaneli foi baleado com um tiro de fuzil na cabeça durante uma blitz da Polícia Militar na Zona NorteRede Social

De acordo com Geraldo Rodrigues, tio de Raphael, a família optou pela doação de órgãos do rapaz e todos os procedimentos necessários já foram realizados. Nesta quinta-feira (22), o corpo do técnico foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Rio - A direção do Hospital Federal do Andaraí confirmou a morte cerebral de Raphael Montovaneli, de 40 anos, após avaliação clínica e término dos protocolos. O homem foi internado em estado gravíssimo na unidade após ser baleado na cabeça por um policial militar na noite de domingo (18).A morte do técnico em radiologia foi constatada pela equipe médica no fim da tarde desta quarta-feira (21), no entanto, familiares e amigos da vítima já haviam divulgado nas redes sociais informações sobre o falecimento. De acordo com Geraldo Rodrigues, tio de Raphael, a família optou pela doação de órgãos do rapaz e todos os procedimentos necessários já foram realizados. Nesta quinta-feira (22), o corpo do técnico foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

No decorrer desta semana, amigos e parentes de Raphael utilizaram as redes sociais para se despedir. No decorrer desta semana, amigos e parentes de Raphael utilizaram as redes sociais para se despedir. Uma das tias do técnico em radiologia lamentou a perda precoce do jovem. "Que você esteja no paraíso onde só tem amor e saiba que será sempre especial para mim! Um dia estaremos juntos! Te amarei eternamente".