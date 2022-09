Feira do Espaço Cultural Sérgio Porto contará com a estreia do programa - Divulgação / Prefeitura do Rio

Feira do Espaço Cultural Sérgio Porto contará com a estreia do programaDivulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 22/09/2022 12:39 | Atualizado 22/09/2022 12:52

Rio - A Secretaria Municipal de Cultura do Rio anunciou nesta quarta-feira (21) a inauguração de um programa que incentiva o uso de bicicletas para chegar a espaços culturais. A ideia é instalar bicicletários e oferecer descontos, no caso de atrações pagas, para quem for ao teatros usando o meio de transporte.

A estreia do programa será na feira do Espaço Cultural Sérgio Porto, no Humaitá, que acontece neste sábado (24). Em sua 6ª edição, o evento contará com apresentações musicais da banda Mokambo, de Lelê Floresta e dos DJs Pinguim e Goranmo. Outras atrações incluem uma exposição de fotografia, uma roda de conversa sobre sustentabilidade, e toda a parte gastronômica da feira – que inclui o seu famoso acarajé, cerveja artesanal e barracas de outros produtores locais.

Para celebrar a inauguração do bicicletário haverá também uma pedala musical gratuita, que parte do Parque dos Patins às 9h. A iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura se inicia na semana em que ocorre o Dia Mundial sem Carro, que é nesta quinta-feira (22).