MC Créu, acompanhado de seus advogados, Daniel Blanck, à esquerda, e Arthur Mattos Filho, à direitaFoto: Divulgação/Redes Sociais

Rio - A briga entre MC Créu e Naldo Benny está longe de ter um fim. Um dia após o marido de Ellen Cardoso, confinada em "A Fazenda 14", da Record TV, voltar atrás nas ameaças que havia feito contra o funkeiro em postagem nas redes sociais, os advogados do artista entraram com um processo civil, nesta quarta-feira (21), pedindo uma indenização de R$ 48 mil, além de uma retratação pública.

Na ação, que foi protocolada no 26º Juizado Especial Cível da Regional de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, o advogado Daniel Blanck exige uma compensação financeira por conta das postagens em que Naldo ameaça "dar um pau" em MC Créu. Ele cita a quantidade de seguidores que o autor do hit "Amor de Chocolate" tem na internet e que, após as postagens de Naldo, seu cliente passou a ser "ameaçado de morte".

"Meu cliente tem duas filhas menores de idade que tiveram acesso às ameaças. Depois dos vídeos terem viralizado nas mídias sociais, elas estão com medo de sair na rua, temendo que algum mal possa acontecer", explicou.



Daniel ainda relembrou o marco civil da internet ao mencionar a plataforma Facebook. De acordo com ele, "o provedor de aplicações de internet somente poderá ser civilmente responsabilizado se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente". Além disso, a defesa exige que o marido de Moranguinho se retrate na mesma rede em até 48 horas, sob pena de multa de mil reais por dia.

Procurada pelo DIA, a assessoria de Naldo Benny não respondeu aos contatos. O espaço está aberto para manifestação.

Polêmica começou durante dinâmica em reality

Enquanto disputavam uma vaga no reality show, MC Créu revelou que não fala com Ellen Cardoso há dez anos e a acusou de ter falhas de caráter . "Conheço ela muito bem. Tem uns 10 anos ou mais que a gente não se fala. Muita coisa pode ter mudado nesse tempo. Ela é uma pessoa que tem falhas de caráter graves, passa por cima de qualquer coisa pelos seus objetivos. Silenciaria para sempre", afirmou o funkeiro.

A ex-dançarina rebateu o cantor e contou que ele tentou registrar o nome 'Moranguinho' sem consultá-la e não cumpriu o contrato que tinham, quando trabalharam juntos nos anos 2000. Após a polêmica, Naldo Benny se pronunciou sobre o assunto e ameaçou 'dar um pau' no funkeiro

Créu, então, tomou as medidas legais necessárias após ser ameaçado. O cantor fez um registro de ocorrência contra o marido de Ellen Cardoso e prometeu processá-lo . A delegada da 43ª DP (Guaratiba), Márcia Julião informou que por ser uma ação de "menor potencial ofensivo", os dois artistas serão convocados, pela Justiça, para participar de uma audiência de conciliação. O objetivo seria um possível entendimento entre eles.