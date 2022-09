Ellen Cardoso e MC Créu trocam acusações em A Fazenda 14 - Reprodução de vídeo

Publicado 14/09/2022 11:22

Rio - A relação profissional entre MC Créu e Ellen Cardoso, a Moranguinho, não terminou nada bem. Durante uma dinâmica de "A Fazenda 14", na madrugada desta quarta-feira, o funkeiro revelou que não fala com a esposa de Naldo Benny há dez anos e a acusou de ter falhas de caráter. A ex-dançarina rebateu o cantor e contou que ele tentou registrar o nome 'Moranguinho' sem consultá-la e não cumpriu o contrato que tinham, quando trabalharam juntos nos anos 2000.

Tudo começou na atividade no paiol, em uma atividade inspirada em 'rede social'. Na dinâmica, o peão podia classificar os outros confinados com as opções favoritar, silenciar e procurar. Em seguida, ele justificava a escolha. O funkeiro, então, silenciou Ellen Cardoso. "Conheço ela muito bem. Tem uns 10 anos ou mais que a gente não se fala. Muita coisa pode ter mudado nesse tempo. Ela é uma pessoa que tem falhas de caráter graves, passa por cima de qualquer coisa pelos seus objetivos. Silenciaria para sempre", comentou Créu.

Na sede, Moranguinho rebateu a declaração do cantor. "Pois é. E por que você não executou o contrato que você tinha comigo na justiça, então?". Em outro momento, em conversa com Thomaz Costa e Deborah Albuquerque, a esposa do cantor Naldo deu mais detalhes sobre o desentendimento dos dois. "Eu jamais vou ser mau-caráter com uma pessoa. Ele devia cumprir o contrato dele comigo. Ele não cumpriu, eu não sou obrigada a ficar lá ganhando R$ 200 (para trabalhar como dançarina dele)", disparou.

Ela também relembrou uma discussão que os dois tiveram em um hotel. Ele falou que eu sem ele não seria ninguém. Ele foi tão sujo, que tentou registrar o nome Moranguinho, mas eu já tinha registrado antes. Eu já me apresentava como Moranguinho", revelou ela. "E aí eu que sou mau-caráter? Mau-caráter é ele. Quero que ele entre aqui, quero que ele fale para o Brasil inteiro por que sou mau-caráter. Tomei dinheiro seu? Errei com você aonde? Por que você não executou na justiça o contrato que você tinha comigo? Mau-caráter é você, que está mentindo para o Brasil inteiro", afirmou.

Ellen ainda ressaltou que nunca teve problemas pessoais com Créu. "Falei esses dias que achava ele legal, que não tenho nenhum problema pessoal com ele, o lance foi profissional [...] Nunca tive problema com a mulher dele, ela ainda tinha um ciúme de mim com ele, mas tinha ciúme da pessoa errada. Aí ele se segura, porque na hora que abrir minha boca, o buraco vai ser mais embaixo".

Confira os trechos da treta:

