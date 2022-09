MC Créu presta queixa contra Naldo Benny - Reprodução do Instagram

Publicado 19/09/2022 07:27

Rio - MC Créu informou aos fãs, através do Instagram Stories, neste domingo, que tomou as medidas legais necessárias após ser ameaçado por Naldo Benny. O cantor fez um registro de ocorrência contra o marido de Ellen Cardoso, confinada em 'A Fazenda 14', da Record TV, na 43ª Delegacia de Polícia, em Guaratiba, e prometeu processá-lo. É que o dono do hit 'Amor de Chocolate' disse que 'daria um pau' no funkeiro depois dele detonar Moranguinho enquanto disputava uma vaga no reality rural.

"Me deparei com um vídeo de eu sendo ameaçado de todos os jeitos. Fui orientado por meus advogados a fazer exatamente o que fiz. Primeira coisa: fui na delegacia, já fiz todos os registros que tinham que serem feitos. Essa semana ainda o indivíduo já recebe um papelzinho para dar explicações sobre o ocorrido", começou Créu.

"Segundo, vamos entrar, sim, com um processo. Vamos processá-lo por tudo o que for cabível. Terceiro: manifestar a minha indignação com o Instagram e Facebook de permitirem que isso ocorra aqui na plataforma. Isso não é contra as regras da plataforma? A gente não pode mais permitir que o Instagram seja palco, de qualquer um pegar o telefone e ameaça o outro", finalizou.







Relembre o caso

Durante uma dinâmica de "A Fazenda 14", na madrugada do dia 14, MC Créu revelou que não fala com Ellen Cardoso há dez anos e a acusou de ter falhas de caráter. "Conheço ela muito bem. Tem uns 10 anos ou mais que a gente não se fala. Muita coisa pode ter mudado nesse tempo. Ela é uma pessoa que tem falhas de caráter graves, passa por cima de qualquer coisa pelos seus objetivos. Silenciaria para sempre", afirmou o funkeiro.

A ex-dançarina rebateu o cantor e contou que ele tentou registrar o nome 'Moranguinho' sem consultá-la e não cumpriu o contrato que tinham, quando trabalharam juntos nos anos 2000. "Eu jamais vou ser mau-caráter com uma pessoa. Ele devia cumprir o contrato dele comigo. Ele não cumpriu, eu não sou obrigada a ficar lá ganhando R$ 200 (para trabalhar como dançarina dele)", disparou ela, que relembrou uma discussão que os dois tiveram em um hotel." Ele falou que eu sem ele não seria ninguém. Ele foi tão sujo, que tentou registrar o nome Moranguinho, mas eu já tinha registrado antes. Eu já me apresentava como Moranguinho".

Após a polêmica, Naldo Benny de manifestou sobre o assunto e ameaçou 'dar um pau' em MC Créu. "Se você falar o nome da minha mulher de novo eu vou dentro da sua casa te buscar e vou te dar um pau. Eu estou afirmando, não tem polícia nem nada. Porque você é safad*, você é moleque", disse ele, que continuou: "Um bagulho de treze anos atrás você está trazendo à tona agora. Ela não era nem minha mulher, agora ela é mãe da minha filha e minha mulher. Eu vou te buscar dentro da sua casa e vou te dar um pau, tô falando de homem pra homem. Esquece a minha mulher, agora o bagulho é eu e você".