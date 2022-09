Bruna Marquezine curte passeio em shopping no Rio

Rio - Bruna Marquezine foi fotografada nesta segunda-feira (19) enquanto passeava pelo Shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A atriz de 27 anos estava acompanhada da irmã, Luana, e dos pais, Telmo e Neide.



Recentemente, Bruna Marquezine foi vista passeando junto de Xolo Maridueña, com quem faz par romântico em Besouro Azul, novo longa da DC. A dupla visitou o Real Gabinete Português de Leitura, localizado no Centro do Rio.

Relatar erro