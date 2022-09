Ludmilla e Brunna Gonçalves - Leo Franco / Agnews

Ludmilla e Brunna Gonçalves Leo Franco / Agnews

Publicado 19/09/2022 18:05

Rio - Brunna Gonçalves revelou um hábito inusitado de Ludmilla. Pelas redes sociais, ela contou que a esposa tem mania de entrar na live de pessoas desconhecidas na internet.

fotogaleria

"A Ludmilla tem mania de ficar entrando na live dos outros. O povo quase morre quando vê que é ela!", contou Brunna.

Brunna também explicou que no começo, as pessoas não acreditam que era realmente a cantora. "Ela passa horas entrando em live, horas, conversando com as pessoas. As pessoas não acreditam que é ela, é difícil de acreditar, mas é ela mesmo...", disse a dançarina.