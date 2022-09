Ícaro Silva compartilha cliques com famosos em encontro na casa de Taís Araújo e Lázaro Ramos - Reprodução Internet

Publicado 19/09/2022 17:35

Rio - Depois de Viola Davis agradecer pelo acolhimento, foi a vez de Ícaro Silva compartilhar com seus seguidores a noite que viveu ao lado de vários artistas na casa de Taís Araújo e Lázaro Ramos. Nesta segunda-feira (19) o ator postou em seu Instagram uma série de fotos do encontro que aconteceu na noite anterior, com presenças como Iza, Zezé Motta, Dandara Mariana, Ícaro Silva, Seu Jorge, além dos anfitriões e da estrela internacional, Viola.

Com a legenda: "registros de uma noite divinamente estrelada. @taisdeverdade @olazaroramos sem palavras!", Ícaro posa e brinca feliz ao lado de todos. Nos comentários, amigos e fãs fizeram questão de marcar presença, Taís Araújo, a responsável pelo encontro escreveu: "Morri de amor!", já a jornalista Djamila Ribeiro disse: "Noite linda e inesquecível". Outras celebridades também comemoraram de longe a celebração: Renato Góes, Klebber Toledo, Cleo, Pabllo Vittar, Bruno Gagliasso, entre outros mandaram mensagens de admiração.