Publicado 19/09/2022 16:31

Rio - O cantor Bebeto, conhecido como "Rei dos Bailes", enfrenta dificuldades financeiras em decorrência das sequelas do segundo acidente vascular cerebral (AVC) que sofreu, no ano de 2021. Sônia Mesquita, esposa do cantor de 74 anos, organizou uma vaquinha virtual para arrecadar fundos para o tratamento de saúde do artista, que, no momento, não pode voltar a cantar.

"Meu nome é Sônia Mesquita de Souza e muitas pessoas já me conhecem. Sou esposa do cantor Bebeto. Venho por meio desta solicitar ajuda a todos amigos e fãs que nosso 'Rei do Swing' conquistou durante seus 40 anos de carreira", iniciou a empresária no perfil do artista no Instagram, em postagem nos Stories. Até o momento, a campanha arrecadou R$ 280.

Em seguida, Sônia explicou que, em 2017, o artista havia sofrido um AVC isquêmico, mas, embora com sequelas, conseguiu recuperar-se em 70%. No entanto, por não contar com plano de saúde e ter ficado muitos meses sem trabalhar, o artista foi obrigado a gastar todas as suas economias. "Bebeto teve que reaprender tudo novamente, andar, falar e se reequilibrar. Nesse tempo sem trabalhar e sem receber qualquer valor, foi preciso nos desfazer de todas as economias e fomos auxiliados por alguns amigos, no qual somos gratos eternamente", contou.

A esposa do cantor afirmou que, em 2021, ele voltou a sofrer outro AVC, que culminou na perda dos movimentos do lado direito de seu corpo e por isso, ainda precisam de auxílio. "Aceitamos a sugestão da Vaquinha Solidária, pois devido a todos esses problemas de saúde acabamos parando de trabalhar para cuidar da saúde dele. Hoje nos encontramos numa situação muito difícil e toda ajuda é muito bem-vinda. Conto com a colaboração de todos. Obrigada", finalizou.

Carreira artística

Grande sucesso em 1970, Bebeto ficou popularmente conhecido como "Rei dos Bailes" e tornou-se um dos representantes do subgênero samba-rock, estilo musical marcado pela presença da guitarra. O artista, que também é compositor, sempre buscou trazer situações do cotidiano urbano para suas canções e acabou se destacando após inúmeros brasileiros se identificarem com suas músicas.

Entre seus grandes sucessos durante os 40 anos de carreira estão as canções "Praia e Sol", "Objeto de Adorno", "Monalisa" e "Morte da Sandália de Couro".