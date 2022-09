Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello anunciam gravidez - Reprodução/Instagram

Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello anunciam gravidez Reprodução/Instagram

Publicado 19/09/2022 18:46

Rio - Claudia Raia surpreendeu os internautas nesta segunda-feira (19) ao revelar que está esperando o primeiro filho com o marido, Jarbas Homem de Mello. A atriz de 55 anos é mãe de Enzo, de 25 anos, e Sophia, de 19 anos, frutos do casamento com Edson Celulari.

fotogaleria "Não é novidade nosso sonho de sermos pais! E não é que ele se realizou? Eu e @jarbashomemdemello estamos grávidos!", anunciou a atriz.

Claudia Raia assumiu a relação com Jarbas Homem de Mello durante o carnaval de 2012. Seis anos depois, o casal selou a união em cerimônia ocorrida em São Paulo. A celebração teve como damas de honra atrizes que já foram filhas da atriz em algum projeto ficcional, entre elas, Fernanda Souza, Paolla Oliveira, Mariana Ximenes e Marcella Rica.