Xuxa leva Doralice para o set e posta cachorrinha pedindo coloReprodução Internet

Publicado 19/09/2022 18:29

Rio - As gravações de Tarã continuam nos estúdios Disney Brasil, e Xuxa aproveitou para compartilhar com seus seguidores um momento no backstage de muita fofura. A artista levou sua cachorrinha para o set e registrou, nesta segunda-feira (19), a pequena pedindo colo de um jeito peculiar.

No vídeo, Doralice virava com a barriga para cima e rolava no chão, pedindo para ser levada por Xuxa e se recusando a ficar no chão. A yorkshire da apresentadora é conhecida por acompanhar a famosa em quase todos os eventos profissionais, casuais e de lazer. Acompanhando a publicação, a legenda dizia: "Enquanto isso, nos bastidores de #Tarã… #AndaDoralice! Ela ama ficar nas caminhas da @plenitudedesign_ Equipe X".

Famosos, familiares, amigos e fãs riram com a artista nos comentários da publicação. Blad Meneghel disse: "Doralice . Que sombra mais esbelta e elegante hein?!", já Leo Fuchs comentou: "hahahaahaa ela é muito maravilhosa", e Dani Calabresa fez questão de deixar seu recado: "que saudades da Doralice".