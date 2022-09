Cauã Reymond - Ag. News

Publicado 19/09/2022

Rio - Um dos atores mais conhecidos no momento, Cauã Reymond abriu o jogo sobre os planos de expandir sua carreira a nível internacional. Em entrevista recente, o artista de 42 anos revelou que não tem mais a meta de se lançar em projetos no exterior, desde o nascimento da filha, Sofia, do antigo casamento com Grazi Massafera.

"Minha aparência me rendeu personagens memoráveis, mas também limitou meus desafios. Descobri que sendo produtor ou diretor, posso mergulhar em personas ainda mais complexas, e ir além da imagem que o público construiu e espera de mim", declarou o galã à revista '29 Horas'. A estreia oficial de Cauã como produtor aconteceu no filme 'A Viagem de Pedro', lançado no início deste mês, que traz o ator na pele de D. Pedro I, nove após a proclamação da Independência do Brasil.

O longa também aumentou as expectativas de que Cauã se aventure em projetos internacionais em breve, considerando que o ator precisou gravar cenas em inglês e até mesmo francês, além de contracenar com elenco multicultural. No entanto, o global é sincero ao explicar o motivo de não focar seus esforços na carreira internacional.

"Me lançar no mercado internacional já foi uma ambição, mas há 10 anos deixou de ser meu objetivo de vida. Quando Sofia, minha filha, nasceu, eu percebi que o mundo era pequeno e o tempo, curto demais", comentou. "Entre ser visto por milhões e ser lembrado por ela, escolho a segunda opção. É esse legado que me fará sentir herói, um dia", completou o artista.