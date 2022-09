Paola Carosella - Reprodução/Instagram

19/09/2022

Rio - Paola Carosella animou os seguidores no último domingo (18) ao compartilhar alguns registros em seu Instagram usando um biquíni preto. Sorridente, a ex-jurada do "Masterchef Brasil" exibiu a boa forma enquanto curtia o tempo ensolarado."Que domingo delicia! Obrigada a todos os envolvidos", escreveu na legenda. Nos comentários, a chef ganhou muitos elogios. "Perfeita", afirmou um internauta. "É a mulher mais linda do mundo", disse outro. "Paola, custava nada tu casar comigo, né? Nunca te pedi nada", brincou um terceiro.